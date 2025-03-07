Суд отправил под арест одного из обвиняемых в похищении парня в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд арестовал молодого человека, обвиняемого в похищении парня из-за денежного долга.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обвинение предъявлено 22-летнему Ивану Касьянову. Ему вменяют статьи УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и "Вымогательство". По версии следствия, 4 марта этого года Касьянов вместе с товарищами похитили молодого человека из-за денежного долга.

Как уточнили в Кировском районном суде Екатеринбурга, который и избирал меру пресечения, в феврале-марте 2025 года обвиняемый с неустановленными лицами неоднократно требовали от потерпевшего передать им 50 тысяч рублей. В дальнейшем с применением предмета, используемого в качестве оружия, жертву увезли на автомобиле и удерживали в одной из квартир в Кировском районе уральской столицы, пока в ситуацию не вмешались полицейские.

Следствие настаивало на заключении Касьянова под стражу. Суд отправил его под арест до 5 мая 2025 года.

Накануне в полиции и Следственном комитете рассказали подробности дела о похищении 19-летнего парня в Екатеринбурге. В квартире, где задержали похитителей, силовики нашли целый арсенал оружия.