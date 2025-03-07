Опубликован рейтинг 100 женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области в 2024 году

Рейтинг самых влиятельных женщин региона составили сотрудники Тульского социологического центра.

Тульский социологический центр создаёт «Рейтинг женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области» с 2022 года.

При отборе кандидатов эксперты исходят из их социокультурной активности на благо региона. Учитываются не только заслуги организации, которой руководят кандидаты на включение в рейтинг, но и их активная гражданская и экономическая позиции.

Третье по счёту исследование проводилось Тульским социологическим центром в январе–феврале 2025 г. Руководитель исследования — Василий Мосин — генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.

Весь список самых заслуженных и влиятельных тулячек можно посмотреть здесь.