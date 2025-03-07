США: новый посол России Дарчиев понравился всем

У чиновников США сложилось хорошее мнение о новом после России Александре Дарчиеве. По их мнению, он является опытным дипломатом. Об этом написал журналист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус, сообщает РИА Новости.

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"Россия только что назначила послом в Вашингтоне Александра Дарчиева, опытного дипломата, которого высоко оценивают американские чиновники", - говорится в статье.

Шестого марта Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. До этого он был директором департамента Северной Атлантики МИД России.

Напомним, 27 февраля на переговорах в Турции представители дипломатических миссий России и США обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США, и первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Предыдущий посол России Анатолий Антонов завершил свою работу в 2024 году, заявив об угрозах в США, которые поступали в его адрес. После отставки Антонов стал советником председателя правления ВТБ Андрея Костина.