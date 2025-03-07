В Крыму депутат решил уйти на СВО

Депутат из Евпатории (Крым) Борис Шевченко подписал контракт с Минобороны России.

"Хорошо понимаю мотивацию и уважаю выбор Бориса, так как в своё время тоже отстаивал интересы нашего государства в зоне проведения специальной военной операции", - написал в своём telegram-канале глава Евпатории Александр Юрьев.

Мэр считает, что встать на защиту Отчизны, когда в этом возникает необходимость, – поступок настоящего мужчины и патриота.

"Героизм российских военнослужащих на передовой не оставляет нашим врагам ни единого шанса. Победа будет за нами", - написал Юрьев.