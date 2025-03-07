Улицы в Новокольцовском районе назовут именами спортсменов, ученых и общественников
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия сразу 16 улиц в строящемся районе "Новокольцовский" Октябрьского района. Все улицы носят имена выдающихся представителей науки, образования, общественной деятельности и спорта города и региона.
В документе указаны следующие названия:
- "Федора Заостровского";
- "Паригория Суетина";
- "Сергея Карпачева";
- "Бориса Россохина";
- "Акима Головина";
- "Юрия Ярошенко";
- "Зои Пушкаревой";
- "Клавдии Бархатовой";
- "Аркадия Воробьева";
- "Татьяны Карелиной";
- "Аркадия Качко";
- "Анны Шаровой";
- "Николая Сыромятникова";
- "Бориса Павловского";
- "Академика Мокроносова";
- "Уральских ученых".
Дав улицам имена уральских ученых, власти Екатеринбурга решили показать свое уважение им и признание их значительного вклада в мировую науку, образование, а также в развитие Свердловской области.
Напомним, что Новокольцовский район буквально станет научным уголком Екатеринбурга. Именно там находятся кампус и учебные корпуса Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Дворец водных видов спорта и другие. Предлагаемые названия улиц были тщательно проработаны с застройщиком и представителями учебного сообщества.