Улицы в Новокольцовском районе назовут именами спортсменов, ученых и общественников

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия сразу 16 улиц в строящемся районе "Новокольцовский" Октябрьского района. Все улицы носят имена выдающихся представителей науки, образования, общественной деятельности и спорта города и региона.

В документе указаны следующие названия:

"Федора Заостровского";

"Паригория Суетина";

"Сергея Карпачева";

"Бориса Россохина";

"Акима Головина";

"Юрия Ярошенко";

"Зои Пушкаревой";

"Клавдии Бархатовой";

"Аркадия Воробьева";

"Татьяны Карелиной";

"Аркадия Качко";

"Анны Шаровой";

"Николая Сыромятникова";

"Бориса Павловского";

"Академика Мокроносова";

"Уральских ученых".

Дав улицам имена уральских ученых, власти Екатеринбурга решили показать свое уважение им и признание их значительного вклада в мировую науку, образование, а также в развитие Свердловской области.

Напомним, что Новокольцовский район буквально станет научным уголком Екатеринбурга. Именно там находятся кампус и учебные корпуса Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Дворец водных видов спорта и другие. Предлагаемые названия улиц были тщательно проработаны с застройщиком и представителями учебного сообщества.