Трамп считает Украину пешкой, которую можно отдать ради мира с Россией

Президент США Дональд Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать, чтобы избежать вооруженного конфликта с Россией. Таково проявление реализма в политике, которого придерживается старый-новый президент США.

Для Трампа характерен подход, при котором в основе безопасности – наращивание собственной силы и отсутствие столкновений с другими сильными игроками, считает обозреватель газеты The New York Times Фара Стокман. Она пояснила, что для Трампа "важнее всего не деньги или идеология страны, а то, насколько она могущественная".

"Трамп хочет избежать войны с Россией. <...> Для Трампа Америка – великая держава, на которую Россия не посмеет напасть, а Украина – пешка, которой можно пожертвовать", - приводит ТАСС выдержку из колонки журналистки.