Рада: президента Украины могут физически устранить

Владимира Зеленского могут попытаться устранить физически. Об этом сказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале, пишет Lenta.ru.

По ее словам, США ищут замену президенту Украины на более сговорчивого "для капитуляции".

У них есть несколько кандидатов: это бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович, депутаты Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Дмитрий Разумков. Также, по словам Безуглой, в списке претендентов лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и бывший президент Украины Петр Порошенко. К тому же президентом могут стать экс-главкома украинских войск Валерий Залужный и олигархи Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.

По мнению депутата, администрация Трампа хочет нового "удобного" президента Украины, который не сможет сопротивляться.

"Не исключаю, что Зеленского попытаются убрать физически", — написала Безуглая.

Накануне предприниматель Илон Маск заявил, что если на Украине состоятся выборы президента, то Владимир Зеленский проиграет их с большим отрывом. Такое предположение глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) сделал в своих социальных сетях.

Также стало известно, что люди из окружения президента США провели тайные переговоры в Киеве с ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, пишет Politico.

По информации издания, американская делегация уже встречалась с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и соратниками бывшего президента страны Петра Порошенко*.

Ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине. По данным источника из Республиканской партии, участники переговоров позиционируют себя как людей, с которыми легче найти общий язык, чем с Зеленским.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов