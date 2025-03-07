В Екатеринбурге стартует продажа билетов на первый матч "Автомобилиста" на новейшей "УГМК Арене"

В пятницу, 7 марта, в 17:00 в Екатеринбурге начнется продажа билетов на первый матч хоккейного клуба "Автомобилист" на новейшей "УГМК Арене".

В этом матче уральская команда 10 марта сыграет с московским ЦСКА, поединок начнется в 19:00. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба из Екатеринбурга, для реализации билетов на матчи "Автомобилиста" в новом ледовом дворце разработан сайт ticket.hc-avto.ru. Болельщиков просят заранее пройти регистрацию, чтобы избежать неудобств при покупке билетов.

"Обращаем ваше внимание, что на различных ресурсах в интернете активно предлагаются билеты на ближайшие матчи "Автомобилиста". Просим вас внимательно относиться к такого рода предложениям и ни в коем случае не покупать билеты на сторонних ресурсах. Остерегайтесь мошенников и не переплачивайте спекулянтам! Портал ticket.hc-avto.ru является ЕДИНСТВЕННЫМ источником легальной покупки билетов на домашние матчи нашей команды!", - подчеркивают в клубе.

На этой неделе, 5 марта, состоялся тестовый запуск продаж билетов на матч "Автомобилист" – ЦСКА. Это было необходимо сделать для проверки работы новой билетной системы клуба и ее реакции на пиковые нагрузки. Для тестирования системы билеты продавались на ограниченное количество мест на нескольких секторах "УГМК Арены".

"Более чем за 30 минут до старта продаж в электронной очереди за билетами на ticket.hc-avto.ru уже стояли более пяти тысяч пользователей. А всего на портал зашли более семи тысяч человек. Доступные билеты были проданы всего за 5 минут, операции по их приобретению прошли практически без сбоев. Тестовые продажи позволили выявить особенности в работе системы, которые были скорректированы к старту продаж 7 марта", - отмечают в "Автомобилисте".

Также клуб создал Telegram-бот @Homearena_test_bot, в который болельщики могут отправлять все свои эмоции, замечания и предложения.