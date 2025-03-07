Уголовное дело завели после экспертизы качества "зубов дракона" в Курской области

Уголовное дело завели после экспертизы качества "зубов дракона", установленных в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Экспертиза показала, что качество бетонных пирамид, которые используются для строительства фортификаций, не соответствовало ГОСТ. Заказчиком установки была Корпорация развития Курской области.

В декабре 2024 года суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина. Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Также меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.

Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей. По данным ведомства, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.