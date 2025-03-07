В Екатеринбурге сделают ночную парковку в центре бесплатной

Ночная парковка в центре Екатеринбурга станет бесплатной. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной администрацией.

Изменения коснутся екатеринбуржцев, проживающих в центре города, уже в ближайшее время. Бесплатным место будет считаться с 20.00 до 08.00.

Помимо этого, готовятся документы для установления правил парковки по месту жительства. Например, многодетные семьи будут иметь право припарковать один автомобиль совершенно бесплатно. Резидентская парковка же будет стоить 3 тыс. рублей в год.