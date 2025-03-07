Новый "Львенок" по прибытии в Екатеринбург могут пустить по 16-му маршруту

Новый трамвай "Львенок", который должен прибыть в Екатеринбург уже ко Дню Победы, могут пустить по маршруту №16. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, вагон приобретет один из застройщиков в качестве подарка для уральской столицы. На нем будет изображена скульптура "Родина-Мать зовет" и слова "Гордимся победой" с одной стороны и "Трамвай победы" - с другой.