В аэропорту Алма-Аты напали с ножом на сотрудницу

Пассажир аэропорта Алма-Аты напал с ножом на сотрудницу аэрогавани. Началось расследование обстоятельств случившегося.

Налётчик схватил жертву за волосы и стал угрожать ей кухонным ножом. Место заложницы добровольно занял мужчина. После этого нападавший отпустил сотрудницу и встал рядом с мужчиной.

Позже "заложник" в футболке выхватил нож у нападавшего, после чего на последнего набросились полицейские. По факту нападения возбуждено уголовное дело, пишет РБК.