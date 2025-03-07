В Екатеринбурге в квартире с мигрантами обнаружили утечку пропана

В Екатеринбурге в доме на Академика Парина, 43/2 обнаружили утечку газа. Как оказалось, источником стала квартира, где проживает семь иностранцев.

Как сообщает "Инцидент Екатеринбург", со ссылкой на местных жителей, запах газа распространился на несколько этажей, из-за чего соседи и забили тревогу. На место выехали сотрудники газовой службы, которые засекли утечку в одной из квартир.

По словам соседей, квартира сдается в аренду. Большая часть мигрантов, увидев людей в рабочей форме, сразу сбежала. Внутри был обнаружен баллон с пропаном, на котором, как пояснил квартиросъемщик, они готовили еду.

"Наверно, забыли закрыть баллон и ушли по своим делам, вернулись и заметили, что баллон сифонит и перекрыли его. А мы из квартир выходили с трудом. Слава богу, все обошлось. Вызвали собственника. Что там дальше они решали с собственником, неизвестно", - рассказал очевидец.

Баллон у иностранцев изъяли.