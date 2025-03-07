07 Марта 2025
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Происшествия Курская область
Фото: Накануне.RU

Уголовное дело заведено после убийства мирных жителей в селе Погребки

Уголовное дело о теракте по факту убийства военнослужащими Украины двух мирных жителей в Курской области возбудил Следственный комитет России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.
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Следователи установили, что преступление совершили в феврале-марте 2025 года украинские военные.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (ч. 3 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что военнослужащие Украины, незаконно вторглись в Россию и убили двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.

Сейчас идет следствие: опознание потерпевших, также назначены необходимые судебные экспертизы. Все представители ВСУ, причастные к этому преступлению, будут установлены и привлечены к ответственности.

26 февраля российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области: Орловка и Погребки.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Судже Курской области остаются около одной-двух тысяч жителей. Об этом рассказал замкомандира по политической работе одного из батальонов добровольческого отряда "Барс-Курск", военный эксперт Олег Иванов. Они не успели эвакуироваться. Связи с оставшимися людьми нет. Других данных о ситуации нет.

"Поэтому мы пытаемся создать такие условия ВСУ, что им невыгодно будет продолжать удерживать город и они рано или поздно покинут его", — сказал Иванов.

Теги: погребки, убийство, всу, следствие


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