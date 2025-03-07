В Тюменской области не хватает строителей: в этой сфере открыто три тысячи вакансий

793 человека трудоустроено в Тюменской области благодаря службе занятости населения в 2025 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 6 марта 2025 года, опубликовал Департамент труда и занятости населения Тюменской области. По данным ведомства, с 1 января по 5 марта 2025 года в службу занятости населения обратилось за содействием в поиске подходящей работы 2 482 человека, в настоящий момент трудоустроено уже 793 человека.

По состоянию на 6 марта численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2 200 человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,29%. При этом, нехватки вакансий нет - количество заявленных вакансий составляет 17 600 единиц. Наибольшая доля вакансий по виду экономической деятельности приходится на сферу "строительства" — 3 000 единиц.

Также 8 900 вакансий заявлено в организациях следующих видов экономической деятельности: деятельность профессиональная, научная и техническая, обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, образование, транспортировка и хранение.