Baza: Студент поджег дверь здания ФСБ на Лубянке

17-летний студент по указанию мошенников поджег дверь здания ФСБ на Лубянке, сообщает Baza.

По информации телеграм-канала, инцидент произошел вечером 6 марта. Юноша совершил поджог с помощью горючей жидкости, которую он принес в пластиковой бутылке. Огонь удалось быстро потушить.

Поджигателя задержали, им оказался студент второго курса Московского государственного университета спорта и туризма. На допросе он рассказал, что пошел на преступление по указу мошенников.

Ранее учитель труда из Перми отправилась под домашний арест за поджог банкомата "Альфа Банка". Женщине вменяют поджог с причинением материального ущерба не менее 250 тыс. руб. Поначалу предполагалось, что 46-летняя пермячка решилась на преступление из-за отказа в займе. Но в ходе следствия выяснилось, что поступить так ей приказали мошенники.