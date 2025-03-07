Игорь Седов поздравил директоров астраханских школ с наступающим 8 марта

Руководитель Городской Думы Астрахани посетил общеобразовательную школу №64, где поздравил её директора Елену Геннадиевну Тихонову и в её лице весь педагогический коллектив с наступающим Международным женским днём, а также обсудил с ней планы дальнейшего взаимодействия.

В средней общеобразовательной школе №9 Игорь Седов поздравил директора Марину Николаевну Никишову с прошедшим юбилеем, поблагодарил её за добросовестный труд, высокий профессионализм, отзывчивость, неравнодушие, чуткое и внимательное отношение к ученикам и родителям.

В Военном городке Трусовского района руководителем недавно построенной общеобразовательной школы №3 работает Елена Николаевна Рахманцева. Игорь Седов вручил ей Почётную грамоту за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.