Украине пора сдаваться: Компания из США отключила доступ к своим спутниковым снимкам

Доступ к своим спутниковым снимкам отключила Украине американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies. Это было сделано "по административному запросу", пишет украинский портал "Милитарный" со ссылкой на источники, сообщает ТАСС

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"Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. <…> Это касается как правительственных пользователей, так и частных", — говорится в публикации.

По информации СМИ, Maxar Technologies была главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для Украины.

Ранее представитель Министерства обороны уточнил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. Эту информацию пятого марта подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Шестого марта стало известно, что Владимир Зеленский пошел на попятную после прекращения передачи Украине американских разведданных. Он выразил сожаление о своем поведении в Белом доме 28 февраля, где устроил перепалку с Дональдом Трампом.

Если без поставок оружия украинские войска еще могут продержаться какое-то время, то отсутствие разведданных оказывает немедленное влияние. Поэтому Зеленский "передумал" моментально, пишут СМИ. Теперь он уже готов на переговоры с Россией, подтвердил сам глава киевского режима.