Ранее стало известно , что сумма требований российских телеканалов к корпорации Google превысила 1,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Отмечалось, что сумма долга давно превышает совокупный мировой ВВП, поэтому сторонам необходимо искать другие пути решения спора.

Вердикт – административный штраф в 3,5 млн руб., говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В Москве Google наказали за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. Решение принял Таганский райсуд.



