МИД России: Армения заморозила активность в ОДКБ

Замглавы МИД России Александр Панкин считает, что Армения не собирается выходить из ОДКБ. Она заморозила членство в организации.

"Ереван не уведомлял нас о выходе, они не собираются выходить, они призаморозили активность, но при этом они остаются членом ОДКБ", - сказал РИА Новости Панкин.

Он уточнил, что если Армения до конца 2025 г. не оплатит взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то страны-участницы организации "могут рассмотреть разные сценарии", но выгонять, наверное, никого не будут.

Законопроект "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" ставит Армению перед серьезным выбором. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, вступление в Евросоюз невозможно при нахождении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), так как две эти организации несовместимы.