Пассажирки Верхнепышминского трамвая второй год подряд получили тюльпаны

На Среднем Урале участники проекта "Выбор сильных" поздравили с наступающим Международным женским днем пассажирок Верхнепышминского трамвая. Сюрприз для представительниц прекрасного пола устроили двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов, координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов и воспитанники спортшколы единоборств.

Как сообщили Накануне.RU в общественном совете проекта "Выбор сильных" в Свердловской области, 7 марта, накануне Международного женского дня, они подарили каждой даме по букету тюльпанов и памятный подарок от ООО "Верхнепышминский трамвай" – светоотражающий браслет.

"Традиция поздравлять прекрасных дам с Международным женским днем вместе со СШ единоборств уже стала доброй традицией. Впервые мы провели акцию в Верхнепышминском трамвае ровно год назад, и получили в ответ множество улыбок и добрых слов. В прошлом году нам помогали воспитанники отделения самбо, в этом к акции присоединились и дзюдоисты", - рассказал Алексей Свалов.

Первой букет получила водитель трамвая Эльмира. А на остановке "Тепличная" в трамвай зашла Наталья. По счастливой случайности она стала участницей акции второй год подряд.

"Сегодня, собираясь на работу, вспоминала, как год назад в этот же день мне вручили цветы мальчики-самбисты. Сегодня захожу в трамвай, и они снова меня встречают. Это так приятно", - поделилась Наталья.

Акция организована при поддержке ООО "Верхнепышминский трамвай".

"Наши воспитанники любят и ждут эти праздничные акции. У них такие яркие эмоции и впечатления, они еще долго делятся ими друг с другом. Всем прекрасным дамам желаю улыбаться и быть счастливыми круглый год", - пожелал Тимур Галлямов.