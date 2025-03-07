Премьер-министр Венгрии: ЕС пересмотрит планы по поддержке Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что страны Европы пересмотрят свои планы по поддержке Украины. Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth, сообщает РИА Новости.

Лидеры Евросоюза (ЕС) для этого должны подсчитать весь размер будущих расходов. Он отметил, что денег на все поставленные цели не хватит не только у ЕС, но и с помощью США.

Также, скорее всего, будут пересмотрены решения, принятые в четверг на внеочередном саммите.

По его словам, в Брюсселе уже считают, во сколько обойдется содержание украинской армии. Ранее стало известно, что президент Украины хочет довести ее численность до миллиона человек. Отмечается, что ЕС выплачивает украинским военным, в том числе, "зарплаты и пенсии", на фоне требуемых миллиардов евро на перевооружение самой Европы.

"И, думаю, итогом подсчетов будет то, что мы не можем себе это позволить. Думаю, что венгерское мнение появится в этих европейских дебатах в нужное время, и тогда станет ясно, что мы разрушим себя, если сделаем то, что 26 государств-членов вчера сочли правильным", - сказал Орбан.

В четверг Венгрия единственной из стран-членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Орбан сообщил, что Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо решить этот вопрос, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны сообщества.

Также он отметил, что ЕС фактически оказался в изоляции, противопоставив себя США, России и Китаю. И Венгрия выглядит белой вороной в ЕС только потому, что сам ЕС оказался в изоляции. Кроме того, Европа не может себе позволить милитаризацию, уверен Орбан.