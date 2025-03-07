Еще одного жителя Березовского поймали на "снятии порчи" за деньги и ювелирку

Еще один житель Березовского оказался "экстрасенсом", готовым снять порчу за деньги и ювелирные украшения. Об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Установлено, что осужденный познакомился с потерпевшей через Интернет, где рассказал, что является потомственным провидцем и договорился о встрече. Уже дома у девушки, он сказал, что на той лежит порча и необходим обряд очищения. Для него в один носок девушка положила 56 тыс. рублей, а во второю кольца, серьги и цепочку. Когда "обряд" был завершен, "экстрасенс" сказал хозяйке квартиры сходить смыть негативную энергию". Пока та была в ванной, осужденный забрал все ценности и убежал. Общая сумма ущерба составила 137 тыс. рублей.

Ревдинский городской суд признал жителя Березовского виновным по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, с причинением значительного ущерба гражданину" и назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Осужденный также обязан выплатить потерпевшей 137 тыс. рублей.

Вероятно, осужденный мог подражать своему земляку, которого за аналогичную схему еще в августе отправили в колонию на 9 лет. В прокуратуре подтвердили, что несмотря на множество совпадений, это две совершенно разные истории.