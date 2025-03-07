С миру по нитке: для непедагогических специальностей введут педагогическую магистратуру

При переходе на новую модель высшего образования, которая должна состояться 2027 году, для непедагогических специальностей введут педагогическую магистратуру. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на правительственном часе в Госдуме, посвященном нехватке специалистов в образовании и медицине.

Он рассказал, что с 2020 года увеличились контрольные цифры приема на бюджетные места по медицинским специальностям и педагогическим - на 23% и 14% соответственно. В основном это касается региональных университетов.

Фальков признает, что необходимо, чтобы дипломированные учителя и медики шли работать по специальности. Еще в 2022 году Минобрнауки специальным приказом установило ответственность каждого ректора за трудоустройство выпускников. Видимо, приказ существует сам по себе, потому что заставить выпускника пойти работать в школу или больницу в настоящее время невозможно, а идти туда добровольно ни мизерную зарплату мало кто хочет.

Также ведомство в ближайшее время запустит возможность для студентов непедагогических специальностей, например инженеров, математиков, физиков, получения дополнительной педагогической квалификации. Однако это снова упирается в ту же проблему: как привлечь выпускников в школы и больницы? Как написали недавно в соцсети "ВКонтакте" в группе "Учителя тоже люди": "Да хоть что вы делайте, пока оклад 14 000, никто, кроме пенсионеров, работать не будет".

Меры властей направлены на некоторое увеличение количества выпускников педагогических и медицинских специальностей, чего со временем, возможно, и удастся достичь. Но увеличение количества учителей и медиков является иной задачей. И она не решается. К слову, власти не называют реальных цифр нехватки учителей. А глава Минпроса Сергей Кравцов называет смешные цифры 2-3%.