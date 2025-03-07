"Недоумение на лицах": мэр Екатеринбурга останавливал авто в центре города

В пятницу глава Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник Госавтоинспекции города Роман Ярыш вышли на центральные улицы, чтобы лично поздравить автолюбительниц с наступающим Международным женским днем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, инспекторы ГАИ и Орлов останавливали авто, за рулем которых находились женщины. Затем им вручали букеты цветов и подарки.

"Одна из автолюбительниц была гостьей из Санкт-Петербурга. Потом еще поздравили водителя такси и ее пассажирку. Сначала недоумение на лицах, но затем, когда они понимают, что их поздравляют, настроение поднимается. Я думаю, что женщины зарядятся хорошим настроением надолго", - отметил Алексей Орлов.

Как добавили в мэрии, праздничная акция Госавтоинспекции к Международному женскому дню в Екатеринбурге давно стала ежегодной. Сегодня инспекторов с букетами цветов и подарками можно будет встретить в нескольких районах города.