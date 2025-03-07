Великобритания не исключает участия своих истребителей в обороне Украины

Великобритания не исключает участия своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны на западе Украины, сообщает inews.

В офисе премьер-министра заявили, что сделают все возможное для поддержки Киева, но будущие решения пока не обсуждают.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания создадут на Украине "Силы по обеспечению безопасности" на основе ВВС после завершения конфликта. План предполагает развертывание войск на западных границах Украины.

Лондон и Париж намерены отправить менее 30 тысяч солдат для размещения в крупных городах, портах и критически важных объектах инфраструктуры, пишет Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. В Польше и Румынии разместят авиацию, а на их восточных границах — сухопутные войска. Будут использоваться дроны, спутники, разведывательные и наблюдательные самолеты, а в Черном море, вероятно, развернут две оперативные группы. Также Франция и Великобритания хотят попросить у США авиацию и разведданные.