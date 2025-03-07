Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростком медсестры

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях подростка в больнице в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

3 марта Тюмени подросток избил медсестру в неврологическом отделении детской больницы и попытался выбить окно головой. Юного дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело по "а" ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия).

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.