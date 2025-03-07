07 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Торговая палата США подготовила предложения по снятию части санкций

Американская торговая палата в РФ готовит доклад, содержащий рекомендации для правительства США по снятию инвестиционных, авиационных, финансовых и импортных санкций. Об этом сообщил РБК президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Торговая палата США просит, в первую очередь, снятия санкций в секторе авиации. Запреты касаются поставок запчастей и техподдержки самолетов.

Также участники торговой палаты призывают снять запрет на инвестиции. Многие американские компании готовы расширяться, вкладываться в расширение производства на территории России, отметил Эйджи.

Кроме того, Американская торговая палата предлагает снять санкции с российских банков, чтобы решить проблему трансграничных платежей.

У правительства США просят также снятия санкций на поставку предметов роскоши, включая косметику. Введенные санкции в данной отрасли привели к потере многими компаниями доли рынка в этом сегменте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США пока не делали официальных заявлений о возможной отмене ограничений против РФ. Он отметил, что в настоящее время "огромное количество сообщений, одно фантастичнее другого, идет абсолютная какофония информационная".

Глава США Дональд Трамп в конце февраля заявил журналистам, что сегодня вопрос снятия антироссийских санкций не стоит. По его словам, для начала необходимо завершить конфликт вокруг Украины. Между тем, СМИ сообщали, что администрация американского президент поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией.

Теги: торговая палата сша, санкции


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