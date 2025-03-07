Юрий Бурлачко провел личный прием граждан

Руководитель ЗСК Юрий Бурлачко провел в кубанском парламенте прием граждан.

Участие в работе приняли председатели профильных комитетов Иван Тутушкин и Владимир Лыбанев, замглавы администрации МО город Краснодар Владимир Архипов.

Одно из обращений граждан касалось темы энергоснабжения и уточнения границ Краснодара. Также заявительница высказала просьбу наладить совместную работу профильного комитета ЗСК с членами межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ и городской среды Совета по правам человека при Губернаторе края.

Руководитель кубанского парламента отметил, что в обращении был поднят большой пласт социально значимых вопросов.

"Все они будут детально изучены профильными комитетами для мотивированных ответов по существу. В отношении взаимодействия с общественниками – в Законодательном Собрании накоплен большой опыт в этом деле – при каждом комитете созданы экспертно-консультативные советы, члены которых являются активистами общественных движений, экспертами в своих направлениях. Мы всегда готовы рассматривать любые темы, вместе приходить к общему решению", – сказал Юрий Бурлачко.

Еще один житель краевого центра обратил внимание на необходимость развития велосипедного дорожного движения в Краснодаре. Со стороны Владимира Архипова заявителю поступило предложение совместно участвовать в реализации озвученных инициатив.

«Каждый год в краевом бюджете увеличиваются расходы, закладываемые на развитие дорожной сети. Если 10 назад эта сумма была порядка 14 миллиардов рублей, то в бюджете текущего года она составляет порядка 60 миллиардов. Таким образом идет поступательное развитие транспортной инфраструктуры в целом. Все согласны с тем, что дороги города необходимо избавлять от чрезмерной загруженности, пробок и заторов. Мы все хотим жить в комфортном, экологически чистом городе. И сделать его таким наша общая задача: и органов власти, и общественных активистов. Будем вместе над этим работать», – сказал Юрий Бурлачко.