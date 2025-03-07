Армия Канады увеличит присутствие в Арктике

Военные Канады увеличат своё присутствие в Арктике. Детали привели в Минобороны страны.

Министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность канадских вооруженных сил в Арктике и на Севере, пишет РИА Новости.

Ранее армия Швеции начала "работу" в Арктике – вошедшая в 2024-ом в НАТО страна заинтересована в работах на шельфе и строительстве северных портов. Об этом говорится в исследовании РАН. Армия Швеции начала такие действия из-за нарастающей нестабильности и экономической важности Арктики.