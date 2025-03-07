СМИ: США и Украина 12 марта проведут встречу в Эр-Рияде

Делегации США и Украины 12 марта проведут встречу в Эр-Рияде. Об этом сообщил портал Axios, передает ТАСС.

По данным источников, договоренность о встрече была достигнута 5 марта.

В свою очередь журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что в переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и помощник по национальной безопасности Майк Уолтц. От Украины в переговорах будет участвовать глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча между американской и российской делегациями.

5 марта Уолтц заявил, что представители Вашингтона и Киева ведут обсуждение даты, места и участников переговоров по прекращению войны. По его словам, в последние два дня США и Украина сделали "положительные шаги вперед" к тому, чтобы начать переговоры. Когда стороны согласуют "меры по укреплению доверия", Вашингтон передаст их Москве.