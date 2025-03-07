Во Фролах эвакуировали школу из-за загоревшегося в актовом зале прожектора

Во Фролах эвакуировали школу. По словам очевидцев, в актовом зале загорелся прожектор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание светильника в актовом зале школы по адресу ул. Светлая села Фролы потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Из здания эвакуировано 1600 человек, из них 1450 учащихся, никто не пострадал. Всего на сообщение о пожаре реагировали 32 огнеборца и 8 единиц техники.