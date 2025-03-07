Володин: Президент Франции создает большие проблемы Европе

Эмманюэль Макрон и лидеры других стран Европы создают большие проблемы Евросоюзу: под предлогом обеспечения безопасности они пытаются сохраниться у власти. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он добавил, что французскому лидеру, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, Владимиру Зеленскому и премьер-министру Польши Дональду Туску нужна война на Украине.

Политик считает, что у Макрона сейчас истерика. И из-за этого он создаёт огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности.

"Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии", - сказал председатель Госдумы.

Володин отметил, что за скандал, который Зеленский устроил на встрече Дональдом Трампом, "по всем законам любого жанра, даже в таких высоких диалогах, можно было по морде получить".

Украинского лидера спасло то, что его воспринимают "неудавшимся комиком, а клоунам такое поведение позволительно".

"Ближайшее время покажет, способна ли Европа принять правильное решение, руководствуясь интересами людей, а не наполеончиков и клоунов", - добавил Володин.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел ядерную риторику президента Франции Эмманюэля Макрона очень конфронтационной.

"Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция, действительно, ищет продолжения войны", - цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности.