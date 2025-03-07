07 Марта 2025
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Фото: администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой: В Сургутском районе в 2025 году планируют построить 88 тысяч "квадратов" жилья

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в 2025 году в муниципалитете планируется построить 88 тысяч кв. м жилья. Планируется возвести 10 многоквартирных домов в Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном.

В Сытомино уже сдан дом почти на 3 тысячи "квадратов" (56 квартир), получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В сумме на МКД придутся примерно 72 тысячи кв. м, еще порядка 16 тысяч кв. м – на индивидуальное жилищное строительство.

Как отметил Андрей Трубецкой, это план по вводу жилья, который перед муниципалитетом поставил округ.

(2024)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Развитие жилого фонда для улучшения жилищных условий граждан остаётся приоритетным направлением работы администрации Сургутского района. В прошлом году в поселениях удалось возвести порядка 117 тысяч жилых кв. м. Это стало возможным благодаря, в том числе, планомерной работе муниципалитета по созданию привлекательных условий для застройщиков", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

В муниципалитете землю готовят заранее, прорабатывают ближайшие точки подключения энергоресурсов, сроки выдачи градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод готового жилья максимально сокращены. Это позволяет привлечь компании даже на удаленные территории. Сегодня в Сургутском районе работают порядка 10 застройщиков, написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.

Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой, жильё


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