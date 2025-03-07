Андрей Трубецкой: В Сургутском районе в 2025 году планируют построить 88 тысяч "квадратов" жилья

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в 2025 году в муниципалитете планируется построить 88 тысяч кв. м жилья. Планируется возвести 10 многоквартирных домов в Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном.

В Сытомино уже сдан дом почти на 3 тысячи "квадратов" (56 квартир), получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В сумме на МКД придутся примерно 72 тысячи кв. м, еще порядка 16 тысяч кв. м – на индивидуальное жилищное строительство.

Как отметил Андрей Трубецкой, это план по вводу жилья, который перед муниципалитетом поставил округ.

"Развитие жилого фонда для улучшения жилищных условий граждан остаётся приоритетным направлением работы администрации Сургутского района. В прошлом году в поселениях удалось возвести порядка 117 тысяч жилых кв. м. Это стало возможным благодаря, в том числе, планомерной работе муниципалитета по созданию привлекательных условий для застройщиков", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

В муниципалитете землю готовят заранее, прорабатывают ближайшие точки подключения энергоресурсов, сроки выдачи градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод готового жилья максимально сокращены. Это позволяет привлечь компании даже на удаленные территории. Сегодня в Сургутском районе работают порядка 10 застройщиков, написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.