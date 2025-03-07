Ввод нового жилья в Астраханской области идет высокими темпами

Глава минстроя РФ Ирек Файзуллин провёл накануне рабочую встречу с вице-губернатором – председателем правительства Астраханской области Денисом Афанасьевым. Обсуждали реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в том числе вопросы расселения аварийного жилья, создания комфортной городской среды и строительства нового жилищного фонда.

В прошлом году в Астраханской области ввели 601,3 тыс. м² жилья. Это превышает федеральный план на 94%. Регион продолжает держать высокий темп. За январь этого года ввели 89,1 тыс. м², что на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в минувшем году в Астраханской области благоустроили 48 общественных пространств. Это парки, скверы и набережные, которые стали местом отдыха жителей региона. Такие изменения не только улучшают качество жизни, но и способствуют развитию туризма и росту инвестиционной привлекательности.

Особое внимание губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уделяет решению проблемы аварийного жилья. Регион завершил предыдущую программу по расселению и приступил к новой. Она касается домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. С 2019 года 6,6 тысячи человек переехали из 114,8 тыс. м² аварийного фонда в новое жильё.

В регионе также запланирована масштабная реконструкция двух объектов коммунальной инфраструктуры, которая будет проведена с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Речь идёт о модернизации систем водоснабжения и энергетики.