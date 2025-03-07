07 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Мошенники активизировались перед 8 Марта

Эксперты ВТБ предупреждают россиян о росте активности мошенников перед Международным женским днем. Чаще всего они обманывают женщин: завлекают их ложными предложениями о знакомстве, пишет РБК.
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Мошенники создают фальшивый профиль, чтобы завоевать доверие женщины, а после просят помочь в решении финансовых проблем и перечислить деньги. Также мошенники звонят и сообщают о доставке цветов. Чтобы получить его, нужно назвать адрес и код из СМС. Так преступники получают доступ к данным жертвы.

Эксперты также рассказывают, что они рассылают женщинам вредоносные поздравительные открытки. Они добавляют, что жертвами злоумышленников могут стать не только женщины, но и мужчины, которые выбирают подарки для своих близких.

"Такие схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди более восприимчивы к предложениям о подарках", - сообщил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

Делиться персональными данными, а тем более финансовой информацией следует только с проверенными источниками.

По данным МВД, в 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб. Жертвами мошенников чаще всего становятся работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет.

Ранее сообщалось, что в России злоумышленники активизировали кражу средств граждан с использованием привычной NFC-технологии: средства пропадают после того, как банковскую карту прикладывают к смартфону.

Россияне устанавливают фишинговые утилиты, которые маскируются под банковские — в приложении просят прислонить карту к телефону якобы для входа и ввести ПИН-код. В результате виртуальная карта привязывается к смартфону преступника, который уже стоит у банкомата и опустошает ее.

Схема распространяется массово: количество таких мошенничеств в 2025 году вдвое превысило уровень всего прошлого года. Ущерб может перевалить за 100 млн руб., сообщают "Известия".

Теги: мошенник, 8 марта, жертва, обман


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