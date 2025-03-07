Екатеринбургским студентам устроили экскурсию на стройплощадку небоскребов

Второкурсники Екатеринбургского колледжа транспортного строительства, обучающиеся по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", побывали на строительной площадке "Re:Volution Towers".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", это многофункциональный комплекс с жилыми апартаментами, состоящий из двух стометровых башен-небоскребов и 4-этажного стилобата с коммерческими помещениями, паркингом и двором-садом на крыше, который будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

"Экскурсии на строящиеся объекты "Атома" – это один из этапов нашей профориентационной работы со студентами строительных специальностей колледжей и вузов Екатеринбурга и Свердловской области. С профильным образованием в строительной сфере ребята могут реализоваться в разных специальностях: от офисных до рабочих. Поэтому наша задача с помощью таких экскурсий наглядно продемонстрировать им все возможности стройки", - рассказала руководитель проектов по развитию и обучению персонала Надежда Хромец.

Студентам показали конвейерную технологию организации работ на стройке, подразумевающую одновременное выполнение нескольких видов работ на площадке, чтобы сократить сроки строительства. Рассказали ребятам и о типовых задачах, которые стоят перед руководителями строительства, прорабами и рабочими. Второкурсники ЕКТС прониклись масштабами стройки и высоко оценили экскурсию.

"Благодаря экскурсиям на стройплощадки таких уникальных объектов, как "Re:Volution Towers", ребята могут вживую увидеть все конструкции здания и его архитектуру, познакомиться с технологией возведения и современными материалами. В рамках проекта "Профессионалитет" мы стремимся максимально ориентировать наших студентов на практику и знакомить их с реалиями отрасли", - отметила преподаватель дисциплины "Проектирование зданий и сооружений" Елена Петухова.

Федеральный проект "Профессионалитет" подразумевает создание производственно-образовательных кластеров в разных отраслях и привлечение крупных работодателей к практической подготовке кадров. В Свердловской области в 2022 году при поддержке губернатора Евгения Куйвашева в рамках проекта был создан кластер "Строительство", а его опорным работодателем стал "Атомстройкомплекс".

Девелопер участвует в оснащении материально-технической базы учебных заведений, в актуализации образовательных программ с уклоном в увеличение практических часов; принимает студентов на производственную практику и проводит для них экскурсии на свои предприятия и объекты. Ежегодно в коллектив "Атома" вливаются десятки выпускников средних и высших учебных заведений. Студенты вузов начинают работать в компании еще в ходе обучения, совмещая теорию с практикой.