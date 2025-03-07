В Тюменской области автомобиль врезался в автобус и большегруз

В Тюменской области на 107 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск автомобиль "Тойота Авенсис" въехал в заднюю часть попутного автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, инцидент произошел сегодня утром. Автомобиль отбросило на стоящий большегруз с полуприцепом. В "Тойоте" ехала семья из Тобольска. В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка автомобиля, ее 10-летний сын с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение. Водитель "Тойоты" не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение в сторону Тюмени частично затруднено, осуществляется по одной полосе. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.