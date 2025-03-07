Россия и Китай могут отменить визовый режим

Россия и Китай стремятся отменить визовый режим. Об этом заявил ТАСС временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй.

"Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России", - сказал дипломат.

По его словам, этот вопрос уже обсуждается, но когда будет результат – еще неизвестно.

Чжан Вэй также отметил, что упрощение поездок обсуждается как с китайской, так и с российской стороны. Сейчас страны обмениваются мнениями.

Между странами реализуется соглашение об упрощенном порядке оформления виз, а также о взаимной отмене визовых требований со специальными административными районами КНР Гонконг и Макао. В 2023 году возобновилось действие двустороннего соглашения РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках.

Ранее председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми друзьями. Так он сказал во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, пишет Синьхуа. Как сообщает ТАСС, политический деятель указал на добрососедский характер отношений, поддерживаемых двумя странами. Пекин одобряет усилия, которые предпринимает Россия и другие заинтересованные стороны по урегулированию украинского кризиса.

Как сообщает Telegram-канал Кремль.Новости, лидер РФ проинформировал председателя КНР о российско-американских контактах. Китай выразил поддержку начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.