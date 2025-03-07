На трассе Екатеринбург - Тюмень иномарка на полной скорости врезалась в большегруз. Есть погибший

В Белоярском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель Nissan 1982 г.р.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области, авария произошла в минувший четверг на 39-м км федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень в 19.45. По предварительным данным, водитель иномарки, двигаясь со стороны Екатеринбурга, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Газель, под управлением мужчины 1986 года рождения.

В результате аварии водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. Состояние второго водителя оценивают медики. Установлено, что в момент столкновения Газель была пустой.

Органы внутренних дел проводят расследование по факту данного ДТП.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям выбирать безопасный стиль вождения, учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости движения.