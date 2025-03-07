Для лыжных комплексов разрешат рубить защитные горные леса

В России для создания и развития горнолыжных комплексов разрешат вырубать часть горных защитных лесов.

Министерство экономического развития доработало проект закона, который вносит поправки в Лесной кодекс. Они обязывают восстанавливать срубленные деревья и кустарники и ограничивают категории леса, где рубки возможны.

Поправки появились на фоне общественной дискуссии вокруг первой версии документа. Однако мнения по поводу доработанной версии разделились: часть экспертов уверена, что баланс интересов туристической отрасли и природоохранного законодательства найден, но другие специалисты настаивают, что лесовосстановление в полном объеме на горных территориях практически невозможно.

Минэкономразвития указывает в пояснительной записке к документу, что в России насчитывается около 400 действующих горнолыжных комплексов, но нет отдельной нормативной базы по регулированию строительства капитальных и некапитальных строений, объектов горнолыжной инфраструктуры, для которых может понадобиться выборочная и сплошная рубка леса.

Согласно новым поправкам, выборочная и сплошная рубка деревьев, кустарников и лиан будет возможна в эксплуатационных и защитных лесах подкатегории "горные леса". Эксплуатационные леса — это те, в которых производится промышленная заготовка древесины, а защитные — это природные объекты, имеющие особо ценное значение, которые необходимы для защиты территории и объектов от нежелательных природных воздействий (ветра, лавины и так далее). В предыдущем варианте документа было отдельно указано, что рубки допускаются в целом в защитных лесах, а сейчас конкретизировали — в горных.

Как заявила руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова, доработанная редакция законопроекта в большей мере, нежели предыдущая, предусматривает соблюдение баланса интересов туристической отрасли и природоохранного законодательства с точки зрения возможного воздействия на окружающую среду.

Член Общественного совета Рослесхоза Николай Шматков считает, что законопроект не стал экологичнее, так как требование по компенсационному лесовосстановлению не смягчит последствия для лесов и в целом для окружающей среды. Под строительство на горных склонах будут срублены деревья, которым по 100 или 200 лет, а вместо них будут где-то посажены ростки, которые смогут выполнять природозащитные и оздоровительные функции только через многие десятки лет, сообщают "Известия".