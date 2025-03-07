Доходы богатых россиян росли в 2024 году повышенными темпами

В 2024 году у обеспеченных граждан России доходы росли быстрее, чем у малообеспеченных.

Таковы данные Росстата. Средства 10% наиболее богатых граждан в реальном выражении, (с поправкой на инфляцию), выросли в IV квартале на 10% – в среднем они составили 240 тыс. 519 руб. в месяц. Их рост простимулировали высокие ставки по банковским вкладам и выплаты по ценным бумагам.

Ежемесячные среднедушевые доходы 10% наименее обеспеченных россиян выросли на 6,5% до 14 тыс. 479 руб.

В конце 2022 года, например, ситуация была иной – доходы у малоимущих росли в шесть раз быстрее, чем у наиболее обеспеченных (1,8% против 0,3%).

Повышение доходов опережающими инфляцию темпами в конечном счете сведет бедность к минимуму, сообщают "Ведомости".

Ранее Росстат сообщил, что доля граждан России с доходом ниже черты бедности составила 8,5% во втором квартале 2024 года.