В Госдуме считают, что культуру обращения с животными нужно прививать детям с детства

В России повсеместную культуру доброжелательного обращения с животными и заботы о них необходимо прививать детям с раннего возраста.

Как заявила член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева, это является задачей взрослых. По ее словам, у детей с раннего возраста животные должны ассоциироваться с другом, защитником, помощником. Взрослые должны разъяснять детям, как заботиться о животных, а что делать нельзя, указала депутат.

Она отметила, что нельзя бросать животных и делать их безнадзорными. Безнадзорность и бесконтрольность являются причиной хаоса, последствия которого непредсказуемы.

Кулиева подчеркнула, что бездомные животные стали источником повышенной опасности, агрессия которых приводит к ужасающим последствиям и трагедиям, сообщает РИА "Новости".