В Москве начали расследование из-за кишечной инфекции в МГУ

В Москве управление Роспотребнадзора начало эпидемическое расследование из-за случаев кишечной инфекции у студентов МГУ.

В ведомстве сообщили, что шесть человек госпитализировали. Все они питались в столовой в здании университета.

Проводится анализ имеющихся данных о заболевших, в столовой отбираются пробы пищевой продукции, а также биоматериал у заболевших и персонала для проведения лабораторных исследований.

Отмечается, что столовая будет опечатана. В МГУ проводится медицинский осмотр студентов, проживающих в общежитии на Ломоносовском проспекте.

Ранее 25 учеников отравились в хабаровской школе. Учащиеся обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.