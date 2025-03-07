В США назвали фейком сообщения о плане лишить тысячи украинцев статуса беженца

Администрация США опровергла сообщение Reuters о том, что американские власти лишат временного легального статуса около 240 тыс. граждан Украины, которые ранее бежали в США из-за конфликта.

Как заявила в соцсети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, решения по этому поводу пока нет. Она назвала это фейковой новостью. По ее словам, на данный момент никакого решения не принято.

Агентство Reuters написало, что лишение порядка 240 тыс. украинцев временного легального статуса может произойти в апреле и в дальнейшем привести к их ускоренной депортации. Меры против украинских граждан станут частью более широкой инициативы по лишению легального статуса свыше 1,8 млн мигрантов, которые ранее въехали в США в рамках программ по предоставлению убежища. Она была запущена при экс-президенте Джо Байдене.