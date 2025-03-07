07 Марта 2025
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Фото: Виталий Коликов

Более 3 тысяч посетителей уже увидели уральское искусство в Санкт-Петербурге за первые две недели работы выставки

Получившая широкую известность выставка «ОТКРЫТЫЙ МИР. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона» работает в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге уже третью неделю. За это время с экспозицией ознакомились более трех тысяч жителей и гостей города.

(2025)|Фото: Виталий Коликов

Специалисты полагают, что к концу работы выставки 16 марта это количество может увеличиться примерно в два раза: ежедневная посещаемость выставки составляет порядка 200 человек.

(2025)|Фото: Виталий Коликов

«С точки зрения нашего музея результат очень хороший. Такой культурный проект у нас проводится впервые. Тема художественного искусства российских регионов, по крайней мере для самих петербуржцев, пока еще является новой и малознакомой, - объясняют в Музее Фаберже. – Тем не менее, мы уже получили множество восторженных отзывов от посетителей и в целом считаем, что у проекта «ОТКРЫТЫЙ МИР» большое будущее».

(2025)|Фото: Виталий Коликов

Напомним, масштабный выставочный проект «ОТКРЫТЫЙ МИР», организованный культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже, приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и призван раскрыть богатство культуры разных регионов России. Проект стартовал 15 февраля с выставки экспрессивного и выразительного уральского искусства, состоявшейся при поддержке ГК «КОРТРОС», Аэропорта «Кольцово» и компании «Т Плюс». Здесь представлено более 120 работ из музеев, частных собраний и мастерских Свердловской области (живопись, скульптура, графика и камнерезное искусство), созданных в период с 1960-х годов прошлое века по наше время.

(2025)|Фото: Виталий Коликов

Экспонаты предоставили в том числе Екатеринбургский и Нижнетагильский музеи изобразительного искусства, Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера, Художественный музей Эрнста Неизвестного, Фонд семьи Шмотьевых и другие частные коллекционеры.

(2025)|Фото: Виталий Коликов

После 16 марта все работы вернутся на родину, поэтому у всех желающих увидеть такое разнообразное собрание произведений уральского искусства в одной экспозиции для этого остается последняя неделя.

Теги: уральское искусство, ОТКРЫТЫЙ МИР. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона, музей фаберже


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