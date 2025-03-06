Песков: Россия не собирается соперничать с ЕС в гонке на вооружение

Россия не станет участвовать в гонке на вооружение с Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть. Мы будем заниматься обеспечением своих интересов", - отметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он напомнил, что аналогичное решение по данному вопросу уже озвучивал Владимир Путин. Президент также заявлял, что для страны важнее обеспечивать свою безопасность и избегать чрезмерных расходов.