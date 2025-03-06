Игорь Седов вручил награды выдающимся женщинам – сотрудницам Росгвардии и УМВД России по Астраханской области

Накануне Международного женского дня в Штабе общественной поддержки "Единой России" наградили выдающихся женщин нашего региона – сотрудниц Росгвардии и УМВД России по Астраханской области.

Собравшиеся женщины-военнослужащие получили поздравления и награды за достижение высоких показателей в служебной деятельности и в связи с международным женским днём от заместителя председателя Думы Астраханской области, руководителя фракции «Единая Россия» Олега Петелина, депутата Думы Астраханской области Андрея Лифанова и председателя Городской Думы МО «Городской округ город Астрахань» Игоря Седова.

В заключении мероприятия всех ждало музыкальное поздравление от солистов Астраханского государственного театра Оперы и Балета и Астраханской государственной филармонии.