Путин: Заключенные, отправившиеся на СВО, получат статус ветерана боевых действий

Статус ветерана боевых действий начнут присуждать и военным, ушедшим на спецоперацию из мест лишения свободы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

По его словам, на СВО не берут педофилов, совершивших преступления в области терроризма, измен Родине и тому подобных правонарушителей. Роль остальных же, кто в силу обстоятельство совершил преступление, но добровольно отправился сражаться за страну, отрицать нельзя.

"Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего, неважно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину. Поэтому то же самое касается и статуса (ветерана) боевых действий, мы обязательно это исправим, - говорит президент. - Для людей, которые совершили в силу разных обстоятельств какое-то правонарушение, но добровольно оказались в зоне боевых действий - они должны быть все поставлены в одинаковое положение, в том числе это касается и статуса ветерана боевых действий".