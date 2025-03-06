В Костромской области по решению губернатора разработают программу развития нейрохирургической службы

Сегодня губернатор Костромской области Сергей Ситников на встрече с коллективом отделения нейрохирургии областной больницы поставил задачу подготовить комплексную программу развития нейрохирургической службы.

Глава региона обсудил с медиками перспективы развития нейрохирургической службы. Как отметил главврач больницы Владимир Храмов, стремительное движение вперед в отделении произошло именно в то время, когда его возглавил Андрей Марусин. В рамках программы модернизации здравоохранения отделение было оснащено высококачественным оборудованием. Это позволило врачам внедрять новые виды высокотехнологичных вмешательств.

"Реализуется программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В отделении на нашей базе стали оперироваться, в том числе, и кровоизлияния, а сейчас достаточно активно оперируется аневризма сосудов головного мозга. Также происходит развитие лечения нейроонкологических пациентов", – рассказал Владимир Храмов.

Ежегодно лечение в нейрохирургии проходят более 500 пациентов. Врачи выполняют около 400 хирургических вмешательств, из них более 120 высокотехнологичных.

Для повышения уровня оказания медпомощи Сергей Ситников поставил задачу разработать программу развития нейрохирургической службы. Главным направлением в стратегии станет межведомственное взаимодействие между медицинскими службами и районными медучреждениями. Сегодня специалисты отделения уже активно сотрудничают с неврологами, сосудистыми и эндоваскулярными хирургами. Усиление командной работы позволит обеспечить грамотную маршрутизацию пациентов еще с поликлинического звена, повысит выявляемость заболеваний на ранней стадии.

На встрече с врачами и медсестрами Сергей Ситников вручил государственные и областные награды. Указом Президента России Владимира Путина заведующему отделением Андрею Марусину присвоено звание Заслуженного врача РФ. Уже три десятилетия он работает врачом-нейрохирургом в Костромской областной клинической больнице. За это время выполнил более трёх тысяч плановых операций и 500 экстренных вмешательств. Под его руководством в нейрохирургическом отделении внедрены современные методики, применяемые в лечении тяжелых травм и заболеваний позвоночника.

"Удовольствие в работе приносит результат, когда пациенты выздоравливают, особенно тяжелые. Это дает силы работать дальше. Почетное звание для меня - большая ответственность, надо еще лучше работать, решать более высокие задачи. Надеюсь оправдать доверие", – отметил Андрей Марусин.

В ходе торжественного мероприятия глава региона также вручил благодарности губернатора Костромской области врачу-нейрохирургу Наталии Сыркиной и медсестре перевязочной Юлии Обуховой. В адрес всего коллектива - слова признательности за заботу о здоровье костромичей.

"Всегда приятно приезжать в областную клиническую больницу. Еще более приятно говорить о тех людях, которые здесь работают, о тех достижениях, которые есть в больнице. Они очевидны - больница развивается, люди растут. Ваша работа заслуживает аплодисментов. И особые слова в адрес женщин, которые послезавтра будут отмечать свой праздник. Самые добрые теплые пожелания, успехов и радости во всем. Спасибо вам большое за работу, за ваш коллектив", - отметил Сергей Ситников.С коллективом отделения

В программу развития глава региона поручил включить и вопросы расширения площадей для второй операционной, будет проработана возможность приобретения современного оборудования. В том числе специального микроскопа, который позволит повысить уровень сложности и освоить новые виды операций.

"Сегодня необходимо развитие. Нейрохирургическая служба должна быть конкурентоспособной и приносить радость пациентам. Поставим задачу главным внештатным специалистам подумать над реализацией стратегии, межведомственным взаимодействием, чтобы в комплексе решать все вопросы и получить хорошие результаты", - подчеркнул Сергей Ситников.

Отдельное внимание - работе с молодыми специалистами, заключению целевых договоров, увеличению часов практики у студентов. Важно и решение вопросов служебного жилья и компенсации найма жилья, отметил глава региона.

Будет изучена возможность расширить перечень специалистов - медиков, которым положены подъёмные - предлагается добавить кардиологов, акушер - гинекологов, нейрохирургов.

"Встреча с губернатором Сергеем Константиновичем Ситниковым прошла легко, душевно. Глава региона полностью заинтересован в развитии отделения, в поддержке, материально-технической оснащенности, кадровой обеспеченности. Порадовало, что удалось решить многие вопросы", - отметила медицинская сестра перевязочного кабинета Юлия Обухова.

"Очень рады были встрече с нашим губернатором, Сергеем Константиновичем Ситниковым. Мы смогли поделиться своими мыслями, идеями как улучшать нейрохирургическое отделение. Встреча прошла хорошо, настроение было у всех замечательное", - отметила медсестра Юлия Беляева.